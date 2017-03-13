Web sitemizin hızlı olması, günümüz İnternet koşullarında oldukça önemli. Yani ziyaretçilerin daha hızlı bir gezinti deneyimi yaşaması için efor sarf etmemiz gerekiyor. Bunun için birçok webmaster aracı söz konusu. Ancak birçok kişinin atladığı nokta, görsellerin boyutları olsa gerek. Web sitenize görsel yüklemeden önce TinyPNG ile küçültürek, web sitenizin daha da hızlı olmasını sağlayabilirsiniz. Servis tamamen ücretsiz ve oldukça kolay bir kullanıma sahip. Mutlaka deneyin.

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Adres: TinyPNG