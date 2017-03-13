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TinyPNG Nedir? Ne İşe Yarar?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:20 - Tarih: 25 Mart 2017 - Yorum: 0
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TinyPNG Nedir? Ne İşe Yarar?Web sitemizin hızlı olması, günümüz İnternet koşullarında oldukça önemli. Yani ziyaretçilerin daha hızlı bir gezinti deneyimi yaşaması için efor sarf etmemiz gerekiyor. Bunun için birçok webmaster aracı söz konusu. Ancak birçok kişinin atladığı nokta, görsellerin boyutları olsa gerek. Web sitenize görsel yüklemeden önce TinyPNG ile küçültürek, web sitenizin daha da hızlı olmasını sağlayabilirsiniz. Servis tamamen ücretsiz ve oldukça kolay bir kullanıma sahip. Mutlaka deneyin.

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TinyPNG Nedir? Ne İşe Yarar?

Adres: TinyPNG

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