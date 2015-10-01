İnternet üzerinde gerçekten de bazı uygulamalar harikulade işlevselliğe sahip olabiliyor. TinEye servisi de bir o kadar mükemmel olarak çalışan ve ihtiyaçlara yönelik geliştirilmiş bir proje. Resim arama motoru olarak karşımıza çıkan uygulama, yüklediğiniz resimlerin benzerlerini veya daha kaliteli versiyonlarını bulabilmenize yardımcı oluyor. Yapmanız gereken ise yalnızca ilgili resmi yüklemek ve beklemek. Hepsi bu. Aşağıdaki bağlantı ile bugün denemeye başlayabilirsiniz.

AYRICA: Online Resim Düzenleme Aracı: Quick Picture Tools

Adres: TinEye