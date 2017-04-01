Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 7.254 yazıda 7.757 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Thor: Ragnarok için Yeni Bir Fragman Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:18 - Tarih: 09 Eylül 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Thor: Ragnarok için Yeni Bir Fragman GeldiMarvel, merakla beklenen yeni filmi Thor: Ragnarok için kısa bir fragman daha yayınladı. Eski fragmanlardakilerin yanı sıra yeni sahnelerin de yer aldığı videoda, Muspelheim’da yaşayan ateş tanrısı Surtur da görülüyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Chris Hemsworth (Thor), Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk), Tom Hiddleston (Loki), Cate Blanchett (Hela), Tessa Thompson (Valkyrie) ve Jeff Goldblum (Grandmaster) bulunuyor. 3 Kasım‘da vizyona girecek olan Thor: Ragnarok filminin yeni fragmanını aşağından izleyebilirsiniz.

Thor: Ragnarok için Yeni Bir Fragman Geldi

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri