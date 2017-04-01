Marvel, merakla beklenen yeni filmi Thor: Ragnarok için kısa bir fragman daha yayınladı. Eski fragmanlardakilerin yanı sıra yeni sahnelerin de yer aldığı videoda, Muspelheim’da yaşayan ateş tanrısı Surtur da görülüyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Chris Hemsworth (Thor), Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk), Tom Hiddleston (Loki), Cate Blanchett (Hela), Tessa Thompson (Valkyrie) ve Jeff Goldblum (Grandmaster) bulunuyor. 3 Kasım‘da vizyona girecek olan Thor: Ragnarok filminin yeni fragmanını aşağından izleyebilirsiniz.