The Witcher Dizisinin İzlenme Rakamları Geldi

20 Aralık 2019 tarihinde ilk bölümü yayınlanan ve Netflix orijinal içeriği olan The Witcher, büyük bir izlenme sayısı elde etti. Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre The Witcher dizisini izleyen abone sayısı 76 milyon. Bu izlenme sayısı sayesinde de dizi, platformdaki "en çok izlenen ilk sezon" rekorunun yeni sahibi konumuna gelmiş oldu.

Ancak açıklama detaylarına baktığımızda Netflix'in bu 76 milyonluk izlenme rakamı için dizinin herhangi bir bölümünü en az iki dakika izleyen tüm abonelerin sayıldığını fark ediyoruz.

Daha öncesinde izlenme rakamları için sadece bir bölümün en az %70'ini izleyenler dahil ediliyordu. Böyle olunca da, izlenme sayılması için konulan sürenin çok kısa olduğu söylenebilir.