Yedinci sezonunu geride bırakan ve yakında sekizinci sezonuyla geri dönecek olan The Walking Dead, milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Uzun yılların geçmesi de oyuncuların fiziksel değişimlerine yansıdı. Ayrıca bu değişim, oyuncuların dizideki karakterlerine de etki etti. Öyle ki, ilk başta yaşayan insanlara bir şey yapmayan Rick Grimes, zaman geçtikçe insanların sandığı kadar masum olmadığını anlaması ve katı biri olmasıyla ailesini korumak ve hayatta kalabilmek için her şeyi yapabilecek bir hale bürünüyor. Rick Grimes, Daryl Dixon, Carl Grimes ve Glenn Rhee‘nin yaşadığı değişimi aşağıdan izleyebilirsiniz.

The Walking Dead Oyuncularının Değişimi