Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 7.334 yazıda 7.810 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

The Walking Dead 8. Sezon Ne Zaman Başlıyor?

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:55 - Tarih: 18 Ekim 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

The Walking Dead 8. Sezon Ne Zaman Başlıyor?Yabancı diziler arasında en çok izlenenlerden biri olan The Walking Dead‘in sekizinci sezonu için meraklı bekleyiş devam ediyor. Peki, TWD 8. sezon ne zaman başlayacak? Önceki sezonda en esaslı kötülerden biri olan ve Jeffrey Dean Morgan‘ın hayat verdiği “Negan” ile tanışmıştık. Oldukça heyecan verici bir yeni sezon olacak gibi görünen sekizinci sezon, 16 bölümden oluşacak ve parçalı şekilde yayınlanacak. “The Walking Dead 8. sezon ne zaman başlıyor?” diyenler için haberini verelim, yeni sezonun ilk sekiz bölümü Amerika’da 22 Ekim’den itibaren gelecek ve sonraki sekiz bölüm de 2018′in şubat ayında geri dönecek.

The Walking Dead 8. Sezon Ne Zaman Başlıyor?

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri