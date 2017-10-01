Yabancı diziler arasında en çok izlenenlerden biri olan The Walking Dead‘in sekizinci sezonu için meraklı bekleyiş devam ediyor. Peki, TWD 8. sezon ne zaman başlayacak? Önceki sezonda en esaslı kötülerden biri olan ve Jeffrey Dean Morgan‘ın hayat verdiği “Negan” ile tanışmıştık. Oldukça heyecan verici bir yeni sezon olacak gibi görünen sekizinci sezon, 16 bölümden oluşacak ve parçalı şekilde yayınlanacak. “The Walking Dead 8. sezon ne zaman başlıyor?” diyenler için haberini verelim, yeni sezonun ilk sekiz bölümü Amerika’da 22 Ekim’den itibaren gelecek ve sonraki sekiz bölüm de 2018′in şubat ayında geri dönecek.