The Sun Gazetesi, En Güvenilir Otomobilleri Açıkladı

Dünyada İngilizce yayınlanan gazeteler içinde en geniş okuyucuya sahip gazetelerden biri olan The Sun, yayınladığı liste ile en güvenilir otomobil sıralamasını gösteriyor. Tüketicilerin araç alırken dikkat ettiği hususlardan biri de güvenilirlik. Yayınlanan listede araçlar, 100 üzerinden güvenilirlik oranlarına sahipler. İsterseniz sözü fazla uzatmadan, sizleri güvenilir araçlarla baş başa bırakalım.

En Güvenilir Otomobiller Listesi

Volkswagen Touareg (2010-2018) - Güvenilirlik Oranı: 94.1

Honda Jazz (2008-2015) - Güvenilirlik Oranı: 94.2

Honda CR-V (2012-2018) - Güvenilirlik Oranı: 94.6

Honda Civic Diesel (2012-2017) - Güvenilirlik Oranı: 95

Lexus RX (2009-2016) - Güvenilirlik Oranı: 95.4

Seat Leon (2013) - Güvenilirlik Oranı: 95.9

Audi Q3 Diesel (2011-2018) - Güvenilirlik Oranı: 96.5

Lexus CT (2011) - Güvenilirlik Oranı: 98.8

Toyota Yaris (2011) - Güvenilirlik Oranı: 99.1