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The Sun Gazetesi, En Güvenilir Otomobilleri Açıkladı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 16:11 - Tarih: 15 Aralık 2019 - Yorum: 0

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En Güvenilir Otomobiller ListesiDünyada İngilizce yayınlanan gazeteler içinde en geniş okuyucuya sahip gazetelerden biri olan The Sun, yayınladığı liste ile en güvenilir otomobil sıralamasını gösteriyor. Tüketicilerin araç alırken dikkat ettiği hususlardan biri de güvenilirlik. Yayınlanan listede araçlar, 100 üzerinden güvenilirlik oranlarına sahipler. İsterseniz sözü fazla uzatmadan, sizleri güvenilir araçlarla baş başa bırakalım.

En Güvenilir Otomobiller Listesi

Volkswagen Touareg (2010-2018) - Güvenilirlik Oranı: 94.1

En Güvenilir Otomobiller - Volkswagen Touareg

Honda Jazz (2008-2015) - Güvenilirlik Oranı: 94.2

En Güvenilir Otomobiller - Honda Jazz

Honda CR-V (2012-2018) - Güvenilirlik Oranı: 94.6

En Güvenilir Otomobiller - Honda CR-V

Honda Civic Diesel (2012-2017) - Güvenilirlik Oranı: 95

En Güvenilir Otomobiller - Honda Civic Diesel

Lexus RX (2009-2016) - Güvenilirlik Oranı: 95.4

En Güvenilir Otomobiller - Lexus RX

Seat Leon (2013) - Güvenilirlik Oranı: 95.9

En Güvenilir Otomobiller - Seat Leon

Audi Q3 Diesel (2011-2018) - Güvenilirlik Oranı: 96.5

En Güvenilir Otomobiller - Audi Q3 Diesel

Lexus CT (2011) - Güvenilirlik Oranı: 98.8

En Güvenilir Otomobiller - Lexus CT

Toyota Yaris (2011) - Güvenilirlik Oranı: 99.1

En Güvenilir Otomobiller - Toyota Yaris

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