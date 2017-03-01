Universal Pictures’ın başlattığı The Mummy (Mumya) serisinin tamamen yenilenerek, Tom Cruise ile çektiği yeni filmi The Mummy için aksiyon dozu yüksek yeni fragman geldi. Antik Mısır prensesi olan ve mumyalanan Ahmanet, yüzyıllar sonrasında çöldeki unutulmuş olan mezarından büyük bir öfkeyle uyanıyor ve dünyaya dehşet saçmaya hazırlanıyor. Alex Kurtzman yönetmen koltuğundayken, başroldeki Nick Morton rolünü Tom Cruise, Ahmanet rolünü ise Sofia Boutella canlandırıyor. 9 Haziran tarihinde vizyona girecek olan The Mummy için yayınlanan ikinci fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

The Mummy İkinci Fragman