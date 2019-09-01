Yönetmen Martin Scorsese'nin yeni filmi The Irishman için yeni bir fragman paylaşıldı. ABD'nin en ünlü sendika lideri Jimmy Hoffa ve kiralık katil Frank Sheeran'ın hikayesinin anlatıldığı filmin oyuncu kadrosunda Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci, Anna Paquin, Harvey Keitel, Bobby Cannavale, Stephen Graham, Stephanie Kurtzuba, Jack Huston, Kathrine Narducci, Jesse Plemons ve Domenick Lombardozzi gibi isimler yer alıyor.

The Irishman Filminden Yeni Fragman Geldi

27 Kasım 2019'dan itibaren Netflix üzerinden izlenebilecek olan The Irishman filminin paylaşılan yeni fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz .İyi seyirler...

The Irishman Yeni Fragman İzle