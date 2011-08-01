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The Irishman Filminden Son Fragman Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:35 - Tarih: 20 Kasım 2019 - Yorum: 0

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The Irishman NetflixÜnlü yönetmen Martin Scorsese'nin merakla beklenen yeni filmi The Irishman için son fragman paylaşıldı. Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci, Harvey Keitel gibi ünlü oyuncuların bir araya geldiği yapım, 27 Kasım tarihinde Netflix üzerinden izlenebilecek. Film için paylaşılan Türkçe altyazılı son fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

The Irishman Netflix Fragman İzle

The Irishman Son Fragman İzle

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