The Irishman Filminden Son Fragman Geldi

Ünlü yönetmen Martin Scorsese'nin merakla beklenen yeni filmi The Irishman için son fragman paylaşıldı. Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci, Harvey Keitel gibi ünlü oyuncuların bir araya geldiği yapım, 27 Kasım tarihinde Netflix üzerinden izlenebilecek. Film için paylaşılan Türkçe altyazılı son fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

The Irishman Son Fragman İzle