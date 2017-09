Tango Gameworks tarafından geliştirilen ve dağıtımını Bethesda Softworks’un üstlendiği The Evil Within 2 için gerilim dolu yeni bir oynanış videosu paylaşıldı. 5 dakika uzunluğundaki videoda ikinci bölüm konu alınıyor. Beğenilen ilk oyundan sonra ikinci oyununda başarılı ve oldukça aksiyonlu olacağı düşünülüyor. 13 Ekim 2017 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak oyunun yayınlanan yeni oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…