Bethesda Softworks ve Tango Gameworks ortaklığı ile geliştirilen ve merakla beklenen korku oyunu The Evil Within 2 için yeni bir tanıtım videosu daha paylaşıldı. Her şeyini kaybettikten sonra kızını kurtarma şansı ile elinden geleni yapmaya hazır olan dedektif Sebastian Castellanos, STEM dünyasındaki korku dolu şeylerle tekrar yüzleşecek. 13 Ekim‘de PS4, Xbox One ve PC için çıkışını yapacak olan oyunun yayınlanan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.