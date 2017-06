Ubisoft tarafından geliştirilen, kendine has bir hayran kitlesi olan ve ilk oyunu ile yarış oyunları arasında en geniş haritayı deneyimleten The Crew, ikinci oyunu ile tekrar karşımıza geliyor. Motosikletten, sokak yarışlarına, uçaklardan, botlara kadar fazla içeriğe sahip olan The Crew 2 için PC oynanış videosu da paylaşıldı. Mart 2018′den önce çıkması beklenen oyunun E3 2017‘de yayınlanan videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…