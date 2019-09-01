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Tesla'nın Kurucusu Elon Musk ile Mükemmel Bir Röportaj (Video)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:44 - Tarih: 27 Eylül 2019 - Yorum: 0

Elon Musk RöportajBizler son dönemlerde Elon Musk adını oldukça sık duyuyoruz. Kendisi, PayPal'ın kurucularından olmasının yanı sıra, Tesla Motors ve SpaceX firmalarının da kurucu ortakları arasında yer almaktadır. Tesla ile adından oldukça söz ettirmesinin yanı sıra, SpaceX ile de son dönemlerde adını birçok kişinin hafızasına kazımayı başardı.

Elon Musk Röportaj TED Videosu

Açıkçası Elon Musk'ı yakın bir merceğe almamız gerekiyor ve onun bu başarısının sırrına vakıf olmamız önem arz ediyor bence. Bu yüzden Elon Musk'ın muhteşem bir röportaj videosunu sizlerle paylaşmak istedik.

Tesla'nın arkasındaki bu adamın temel felsefesine şöyle bir göz atmak istiyorsanız, aşağıdaki altyazılı videoyu izlemenizi tavsiye ederiz. İlgili TED videosu hemen aşağıda yer alıyor.

Elon Musk Röportaj TED Videosu


 

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