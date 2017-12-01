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Tesla Semi için Ön Sipariş Rekoru Kırılmaya Devam Ediyor

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:13 - Tarih: 20 Aralık 2017 - Yorum: 0
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Tesla Semi için Ön Sipariş Rekoru Kırılmaya Devam EdiyorTesla’nın ilk elektrikli kamyon modeli olan Semi, prototipinin gösterilmesi ve teknik bilgilerinin sunulmasının ardından yüksek ön siparişler almaya devam ediyor. 30 dakikalık şarj ile 643 km yol yapabilen ve 800 km menzile sahip olan Tela Semi, boş haliyle 0 – 100km/s hıza sadece 5 saniyede çıkabiliyorken yük altında da aynı hızlanmayı 20 saniyede yapabiliyor. İlk olarak Anheuser-Busch firmasının 800 bin dolar ödeyerek 40 adet ön sipariş vermesinin ardından 100 adet ön sipariş ile PepsiCo firması ön sipariş rekorunu kırmıştı.

Tesla Semi için Ön Sipariş Rekoru Kırılmaya Devam Ediyor

Dünyanın en büyük lojistik firmalarından olan UPS ise bu rekoru egale etti. Yaklaşık 25 milyon dolarlık satın alım ile tam 125 adet Semi için ön sipariş verdi. İki yılda tam 200 bin dolar yakıt tasarrufu yapıldığı belirtilen Tesla Semi, 2019 yılında seri üretime giriyor.

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