Tesla Model 3, Çarpışma Testlerinde Oldukça Başarılı (Video)

Amerikan Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi tarafından gerçekleştirilen çarpışma testi sonuçlarında Tesla Model 3'ün başarısı oldukça dikkat çekiyor. Model S ve Model X araçlarının ardından uygun fiyatıyla da dikkat çeken otomobil, kullanıcıların ilgisini çekmesinin yanı sıra eleştirmenler tarafından "ucuz ama güvenilir mi?" sorularını da işitti. Uygulanan testlerde alınan sonuçlar ile de bu soruların cevabı verilmişe benziyor ve kullanıcılar da bu sonuçtan memnun olacak gibi duruyor.

Tesla Model 3'ün Çarpışma Testleri Başarılı Görünüyor

Henüz konsept olarak tanıtılan Model 3, sipariş konusunda da çok ciddi seviyelere ulaştı. Çarpışma testlerini merak ediyorsanız, otomobilin beş yıldız derecesini elde ettiği videoları aşağıdan izleyebilirsiniz.

Tesla Model 3 Çarpışma Testleri