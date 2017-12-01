Teşekkür Borçlu Olduğumuz Bir İnsan: Matt Mullenweg

Bazı insanlar, birçok insanın hayatında büyük bir etkiye sahiptir. Biz internet geliştiricilerinin de teşekkür borçlu olduğuna inandığım bir insan var. O insanın adı belki birçok kişinin bilmediği Matt Mullenweg. Kendisi çok genç yaşlarında WordPress‘i oluşturdu ve bugün internetin büyük bir bölümü bu yazılımı kullanıyor. Ma.tt adlı bir blog sayfasına sahip olan Mullenweg, 1984 doğumlu genç bir girişimci. Bizlere katkısından ve açık kaynak kodlu yazılım ruhunu yaşattığı için kendisine teşekkür ediyorum. Bence tüm WordPress kullanıcılarının adını bilmesi gereken önemli bir girişimcidir kendisi.

WordPress için teşekkürler Matt.