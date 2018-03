TemplateMonster: WordPress Temaları için Doğru Adres

Günümüzde pek çok insan farklı amaçlar için internetten faydalanıyor. İşletme sahipleri bilinirliklerini artırmak, ürün satışı yapmak ve buna benzer pek çok konuyu pazara taşımak adına web siteleri kuruyor. Yine kişisel olarak açılan web sitelerinde, hobiler, faydalı bilgiler, kişisel bakım, sağlık gibi farklı konularda içerikler üretiliyor. Artık neredeyse herkesin düşüncelerini, fikirlerini paylaştığı bir web sitesi ya da blog sayfası var. İnsanlar sürekli etkileşim halinde ve bu durum gün geçtikçe büyüyor.

Peki, sizce tüm bu site ya da blog sahiplerinin hepsi bilgisayar mühendisi ya da bu konuda eğitim almış kişiler mi? Web sitesi açmak için programlama bilmek gerekir mi? Elbette gerekmez, hazır web sitesi şablonları sunan TemplateMonster ile web sitenizi dizayn etmek artık çok kolay! Örneğin bir WordPress sitesi kuracaksınız ancak sitenizin çok özel ve hayallerinizdeki gibi olmasını istiyorsunuz ancak bunları gerçekleştirebilecek kod bilginiz yok. Dert etmeyin, TemplateMonster’da yüzlerce temadan istediğinizi seçebilirsiniz, üstelik tüm bu hazır web sitesi şablonları sizin daha rahat seçimler yapabilmeniz için kategorize edilmiştir. Sanat ve Kültür’den tutun da Tasarım ve Fotoğrafçılık, İş ve Hizmetler, Moda ve Güzellik, Doğa ve Seyahat gibi daha birçok kategoride dilediğiniz temayı bulabilirsiniz!

Ayrıca temanızın mobil cihazlarda da hoş ve kullanışlı gözükmesi için 1754 adet duyarlı WordPress teması sizleri bekliyor. Üstelik temaları renklerine, stillerine, yüklenme ve indirilme sayılarına göre de filtreleyebilir ve size en uygun temayı seçebilirsiniz. Seçtiğiniz temaları kolayca kurabilir, hiçbir ekstra bilgi ya da eğitim gerekmeksizin kısa bir sürede kullanıma hazır hale getirebilirsiniz.

Tasarımlarda değiştirmek istediğiniz yerleri Visual Composer özelliği sayesinde kolayca düzenleyebilir, hayallerinizdeki siteye hemen kavuşabilirsiniz. Her konsepte uygun çeşit çeşit temalar, üstelik kişiselleştirilebilir ve her türlü cihaza uyumlu duyarlı seçenekler sayesinde en uygun fiyata, en güzel temaları kolayca bulabilirsiniz. Müşteri hizmetleri ve her aşamada sağlanan destek sayesinde aklınızda hiçbir soru işareti kalmadan, tüm işlemlerinizi göz açıp kapayıncaya kadar halledebilirsiniz. TemplateMonster aradığınız tüm özellikleri taşıyan temaları bir tık ile ekranınıza getirir. Size ise birbirinden güzel hazır web şablonlarından sadece size uygun olanını seçmek kalır!