Teknobeyin, W3C HTML (XHTML) ve CSS Testinden Geçti

Dünyadaki tarayıcı bazında görünüm standartlarını belirleyen W3C'nin hem HTML (XHTML) hem de CSS kontrolü ve testi üzerine uygulamaları mevcut. Bu uygulamalar ile web sitenizdeki kodlama hatalarını görebilir ve yanlışlarınızı düzelterek, tarayıcılar ile daha uyumlu ve doğal olarak ziyaretçilerinize daha da hızlı bir gezinti deneyimi yaşatabilirsiniz. Biz de Teknobeyin olarak bir süredir kod yapımızdaki tüm küçüklü büyüklü hataları gidermek için çalışarak, siz değerli ziyaretçilerimize daha sağlıklı bir tasarım görünüm deneyimi ve Responsive bazlı sağlıklı bir görüntü elde edebilmek adına yoğun bir şekilde efor sarf ettik. Sonunda bu çalışmalarımızı tamamladık. Şu an kontrol sağladığımızda ise, W3C'nin HTML, XHTML ve CSS doğruluk onayı testinden %100 başarı ile geçmeyi başardık.

AYRICA: Teknobeyin için Bu Sene Neler Yaptık? Hadi Anlatalım!

Teknobeyin HTML (XHTML) ve CSS Testini Başarı ile Tamamladı

Dolayısı ile tarayıcılar ile daha uyumlu ve daha hızlı bir deneyim sunabilmek için aksiyon aldık ve bu çalışmalarımıza da her gereken durumda devam ederek, sizlere daha sağlıklı bir deneyim sunuyor olacağımızı belirtmek isteriz. Sonuçlara ait görseller ise hemen aşağıda yer alıyor.

Teknobeyin - HTML (XHTML) Kontrol Sonucu

Teknobeyin - CSS Kontrol Sonucu