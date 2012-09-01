Teknobeyin.com olarak 2010 senesinden bu yana aralıksız olarak yayın hayatımıza ekibimiz ile birlikte devam ediyoruz. Bugün ise bizim için bir nevi kilometre taşı niteliği taşıyan bir olay yaşanıyor. Web sitemizdeki toplam içerik sayımız bugün 7.000 adede ulaşmış durumda. Bu zamana kadar sabah, akşam emek vererek, özgün içerik girmeye özen gösterdik. Sonunda içerik sayımız önemli bir noktaya ulaştı. Bu bağlamda, bizleri takip eden ve içeriklerimizi okuyan tüm dostlarımıza, takipçilerimize herkesin huzurunda teşekkür etmek istiyoruz. Umarız daha da büyük başarılara, beraber kucak açarız ve ulaşırız. Herkese çok sevgiler ve saygılar… Esen kalın.