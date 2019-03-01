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Fatih Özel Kolej

Teknobeyin.com Teması %100 Responsive Oldu

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:37 - Tarih: 16 Mart 2019 - Yorum: 0

Teknobeyin.com Teması %100 Responsive OlduUzun senelerdir aynı temayı kullanıyoruz ve geliştiriyoruz. Ancak bu zamana kadar kullandığımız tasarımımız ne yazık ki Responsive (mobil uyumlu) değil idi… Bunun için kolları sıvadık ve kısa süre içerisinde %100 Responsive bir tasarım yaratmayı başardık. Temamız mobil cihazlar dahil, tablet, PC v.b. tüm farklı boyutlar ile uyumlu olup, bundan sonra daha rahat ve hızlı ziyaret deneyimi gerçekleştirebilmeniz için çok çalıştık. Bizi takip eden, tavsiye eden ve bilen herkese sonsuz teşekkür ederiz.

Teknobeyin.com Teması %100 Responsive Oldu

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