Geçtiğimiz günlerde sitemizin 8. yaşına girdiğini paylaşmıştık sizlerle. Şimdi ise yine mutlu bir günün içerisindeyiz. Alan adımız olan Teknobeyin.com domaini, bugün tam 10. yaşına girdi. Bu bizim için önemli, çünkü uzun senelerdir elimizde olan bu domain, bizim için çok önem arz ediyor. Adeta, bu site ile birlikte büyüyoruz denilebilir. Teknobeyin.com’u takip eden tüm dostlarımıza, bu vesile ile, tekrar tekrar teşekkürü bir borç biliriz. Sevgi ile kalın, hoşça kalın…