2010 senesinde Teknobeyin.com olarak başladığımız yayın hayatımıza, bugün de devam ediyoruz. İnsanların mutlu olmak için birtakım kıstasları vardır. Benim ise, çocuğum gibi baktığım ve ekip olarak emek verdiğimiz Teknobeyin.com'un doğum günü, mutlu olmam için yeterli bir sebep. Senelerdir uğruna emek verdiğimiz, yorulduğumuz, terlediğimiz ve hep birlikte büyük bir hâle gelmesi için efor sarf ettiğimiz Teknobeyin internet sitesi, bugün tam 9 yaşında...

Teknobeyin Bugün Doğdu: Yaşımız ise 9 Oldu!

Teknobeyin, benim hayatımın büyük bir bölümünde yer kaplamayı başardı. Bundan her zaman onur duydum. Çünkü insan emek verdiği şey ne olur ise olsun, onunla bütünleşir diye düşünüyorum. Teknobeyin.com benim için bir çocuktan farksız. Belki de iyi bir dost veya gerçek bir kardeş bile olabilir.

Kimse yanımızda yok iken, Teknobeyin.com'u ayakta tutmak için çok çalıştık biz. Umarım, bizden sonra da yaşamaya devam edecek bir site olacaktır. İyi ki doğdun Teknobeyin... Seni elbette seviyorum, seviyoruz ve seveceğiz...

İyi ki varsın Teknobeyin!