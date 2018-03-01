Teknobeyin: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun

Bugün önemli bir gün. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bugün ve biz biliyoruz ki kadınların yönetici pozisyonlarında olduğu ve söz sahibi olduğu bir dünya mümkün artık. Güçlü kadınlar, yaptıkları sayesinde bir etki bırakıyor dünya üzerinde ve bu iz kalıcı bir armağan aslında bizler için. Çünkü bizleri de yetiştiren bir kadın, unutmamak gerekir ki… Kadın girişimcilerin, öğretmenlerin, yöneticilerin ve elbette söz sahibi tüm kadınların bu gününü Teknobeyin olarak kutlamak istedik.

Gününüz Kutlu ve Aydınlık Olsun