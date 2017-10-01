Zaman ne kadar da çabuk geçiyor… İnternet projeleri üreten bir girişimci olarak bu sektörde 10 senedir varım. Teknobeyin.com adlı girişimim ise bugün tam 7 yaşına bastı. İnsan duygulanıyor ve gerçekten de çocuğu gibi sahip çıkıyor internet sitesine. Gerçekten de öyle değil mi? 7 koca sene geçmiş… Düşünüyorum da, site ile birlikte biz de büyüyoruz, yaşlanıyoruz… Komik veya acı bir gerçek. Ne olursa olsun Teknobeyin benim hayatımda her zaman yer edinecek olan bir internet sitesi. Web sitemizi takip eden, bizlerle senelerdir iş ortaklığı sağlayan tüm iş ortaklarıma da sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Ekip olarak, sana çok şey borçluyuz, Teknobeyin! İyi ki doğdun…