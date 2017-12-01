Gözlük, saat, telefon gibi birçok ürün akıllandığı gibi kulaklıklar da akıllı teknolojileri ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Teknik özellikleri ile dikkat çeken akıllı kulaklık Vinci 2.0, Kickstarter platformu üzerinden koyduğu 20.000 dolarlık hedefe karşılık şimdilik 463 bin dolar toplamayı başardı. Boyna takılan gövdesi ile biraz kaba dursa da mini bir bilgisayar gibi özelliklere sahip olan ürün, 3G bağlantısı sayesinde telefon görüşmesi ve mesaj atılmasına izin verirken, asistanı ile kurulan iletişim doğrultusunda yakılan kalori, hava sıcaklığı ya da mesafe gibi çeşitli bilgileri de sunuyor.

GPS desteği ile konum takibi gerçekleştirebilen ve Spotify, SoundCloud ve Amazon Music üzerinden çevrimiçi müzik çalabilen akıllı kulaklık, gücünü dört çekirdekli Cortex A7 işlemcisinden ve 1 GB RAM belleğinden alıyor.

16 – 32 GB dahili depolama alternatifi, 600 mAh kapasiteli batarya ve WiFi – Bluetooth bağlantı desteği sunan Vinci 2.0′da 1.1 inç boyutunda dokunmatik bir OLED ekran bulunuyor. Kickstarter sayfası üzerinden en az 89 dolar bağış yaparak, 2018 Mart ayında elde edilebilecek olan ürünün tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.