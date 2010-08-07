Bandai Namco tarafından geliştirilen ve büyük bir oyuncu kitlesi bulunan, Tekken serisinin yeni oyunu Tekken 7‘nin PC sistem gereksinimleri açıklandı. Unreal Engine 4 oyun motoru ile geliştirilen oyun, grafik yönünden de beklentileri karşılayacak. 2 Haziran’da PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için çıkışını gerçekleştirecek olan yapımın minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimlerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.
Tekken 7 PC Sistem Gereksinimleri
Minimum Sistem Gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core Intel Core i3 4160 3.60 GHz ya da eşdeğeri
- RAM: 6 GB
- Ekran: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB, GTX 750Ti 2 GB ya da eşdeğeri
- DirectX: 11
- HDD: 60 GB
Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i5 4690 3.5 GHz ya da eşdeğeri
- RAM: 8 GB
- Ekran: NVIDIA GeForce GTX 1060 eşdeğeri ya da iyisi
- DirectX: 11
- HDD: 60 GB
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