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Tekken 7′nin PC Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 08:46 - Tarih: 24 Mayıs 2017 - Yorum: 0
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Tekken 7nin PC Sistem Gereksinimleri Belli OlduBandai Namco tarafından geliştirilen ve büyük bir oyuncu kitlesi bulunan, Tekken serisinin yeni oyunu Tekken 7‘nin PC sistem gereksinimleri açıklandı. Unreal Engine 4 oyun motoru ile geliştirilen oyun, grafik yönünden de beklentileri karşılayacak. 2 Haziran’da PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için çıkışını gerçekleştirecek olan yapımın minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimlerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Tekken 7nin PC Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Tekken 7 PC Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64 bit)
  • İşlemci: Intel Core Intel Core i3 4160 3.60 GHz ya da eşdeğeri
  • RAM: 6 GB
  • Ekran: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB, GTX 750Ti 2 GB ya da eşdeğeri
  • DirectX: 11
  • HDD: 60 GB

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64 bit)
  • İşlemci: Intel Core i5 4690 3.5 GHz ya da eşdeğeri
  • RAM: 8 GB
  • Ekran: NVIDIA GeForce GTX 1060 eşdeğeri ya da iyisi
  • DirectX: 11
  • HDD: 60 GB
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