Bandai Namco tarafından geliştirilen ve büyük bir oyuncu kitlesi bulunan, Tekken serisinin yeni oyunu Tekken 7‘nin PC sistem gereksinimleri açıklandı. Unreal Engine 4 oyun motoru ile geliştirilen oyun, grafik yönünden de beklentileri karşılayacak. 2 Haziran’da PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için çıkışını gerçekleştirecek olan yapımın minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimlerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Tekken 7 PC Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64 bit)

Windows 7/8/10 (64 bit) İşlemci: Intel Core Intel Core i3 4160 3.60 GHz ya da eşdeğeri

Intel Core Intel Core i3 4160 3.60 GHz ya da eşdeğeri RAM: 6 GB

6 GB Ekran: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB, GTX 750Ti 2 GB ya da eşdeğeri

NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB, GTX 750Ti 2 GB ya da eşdeğeri DirectX: 11

11 HDD: 60 GB

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri: