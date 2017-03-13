Tekken 7‘nin geliştirici firması Banda Namco tarafından yeni bir karakter videosu daha paylaşıldı. Bazı karakterlerin dövüş dinamiklerini gösteren yeni video ile birlikte oyunun hayranlarının daha da heyecanlanmış olacağını biliyoruz. Özellikle oyunun PlayStation 4 ve Xbox One konsollarının yanı sıra PC için de çıkacak olması, ayrı bir popülerlik kazanmasına sebep olacak. 2 Haziran 2017‘de çıkışını yapacak olan Tekken 7′nin yayınlanan yeni videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.