Bandai Namco tarafından Unreal Engine 4 oyun motoru kullanılarak geliştirilen Tekken 7 için yeni bir oynanış videosu paylaşıldı. Dövüş oyunları denince akla ilk gelen yapımlardan biri olan Tekken serisinin 7. oyunu, serinin hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Yayınlanan video ile de oyunun Jin ve Xiaoyu karakterlerini karşı karşıya görüyoruz. 2 Haziran’da PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için çıkışını yapacak olan Tekken 7‘nin yeni oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.