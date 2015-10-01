Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 6.922 yazıda 7.551 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Tekken 7′den Yeni Oynanış Videosu

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:58 - Tarih: 14 Nisan 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Tekken 7den Yeni Oynanış VideosuBandai Namco tarafından Unreal Engine 4 oyun motoru kullanılarak geliştirilen Tekken 7 için yeni bir oynanış videosu paylaşıldı. Dövüş oyunları denince akla ilk gelen yapımlardan biri olan Tekken serisinin 7. oyunu, serinin hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Yayınlanan video ile de oyunun Jin ve Xiaoyu karakterlerini karşı karşıya görüyoruz. 2 Haziran’da PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için çıkışını yapacak olan Tekken 7‘nin yeni oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Tekken 7den Yeni Oynanış Videosu

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri