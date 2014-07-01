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Tekken 7′den Yeni Karakter Videosu Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:12 - Tarih: 26 Mayıs 2017 - Yorum: 0
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Tekken 7den Yeni Karakter Videosu GeldiDövüş oyunları sevenlerin yakından tanıdığı ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Tekken serisinin yeni oyunu, Tekken 7 merakla bekleniyor. Bandai Namco, Tekken 7 sistem gereksinimleri bilgisini verdikten sonra bugün de oyuna eklenen yeni karakterler için tanıtım videosu paylaştı. Yayınlanan videoda Master Raven, Sergei Dragunov, Lili, Asuka Kazama, Leo ve beklenen Yoshimitsu yer alıyor. 2 Haziran‘da PS4, Xbox One ve PC platformları için çıkacak olan oyunun paylaşılan yeni karakter videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Tekken 7den Yeni Karakter Videosu Geldi

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