Dövüş oyunları sevenlerin yakından tanıdığı ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Tekken serisinin yeni oyunu, Tekken 7 merakla bekleniyor. Bandai Namco, Tekken 7 sistem gereksinimleri bilgisini verdikten sonra bugün de oyuna eklenen yeni karakterler için tanıtım videosu paylaştı. Yayınlanan videoda Master Raven, Sergei Dragunov, Lili, Asuka Kazama, Leo ve beklenen Yoshimitsu yer alıyor. 2 Haziran‘da PS4, Xbox One ve PC platformları için çıkacak olan oyunun paylaşılan yeni karakter videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.