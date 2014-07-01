Dövüş oyunları denince akla ilk gelen oyunlardan biri olan ve oldukça çok oyuncu kitlesi bulunan Tekken serisinin yeni oyunu Tekken 7 için yeni tanıtım videosu paylaşıldı. Unreal Engine 4 grafik motoru ile geliştirilen oyun, grafik yönünden de oldukça tatmin edici duruyor. Yayınlanan yeni tanıtım videosu ile de oyundaki farklı karakterlere ve CGI efektlerine dikkat çekilmiş. 2 Haziran‘da PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için çıkışını yapacak olan Tekken 7′nin yeni videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.