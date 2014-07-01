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Tekken 7′den Yeni Fragman Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:57 - Tarih: 22 Mayıs 2017 - Yorum: 0
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Tekken 7den Yeni Fragman GeldiDövüş oyunları denince akla ilk gelen oyunlardan biri olan ve oldukça çok oyuncu kitlesi bulunan Tekken serisinin yeni oyunu Tekken 7 için yeni tanıtım videosu paylaşıldı. Unreal Engine 4 grafik motoru ile geliştirilen oyun, grafik yönünden de oldukça tatmin edici duruyor. Yayınlanan yeni tanıtım videosu ile de oyundaki farklı karakterlere ve CGI efektlerine dikkat çekilmiş. 2 Haziran‘da PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için çıkışını yapacak olan Tekken 7′nin yeni videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Tekken 7den Yeni Fragman Geldi

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