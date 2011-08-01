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Tavsiye Yazar: Sinan Canan

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 17:42 - Tarih: 07 Ekim 2019 - Yorum: 0

Sinan CananSon zamanlarda televizyon programlarında ve sosyal medyada kendisini daha yakından tanıma fırsatı bulduğumuz Prof. Dr. Sinan Canan, özellikle sinirbilim alanında çalışmaları ile biliniyor. 1972 Ankara doğumlu olan Profesör, beynin yapısı ve işlevleri hakkında yazdığı “Değişen Be(y)nim”, çalışmalarıyla birlikte tecrübe edindiği meseleler hakkında bir nevi denemeler şeklinde yazdığı “Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler” ve okurlarına değerli hatırlatmalarda bulunduğu “Unutulacak Şeyler” kitaplarıyla ilgi çekmeye devam ediyor.

Prof. Dr. Sinan Canan

Sinan Canan, konuşmalarındaki mizahi yaklaşım, farklı bakış açıları ve herkesin anlayabileceği düzeyde anlatımlarıyla biyoloji alanındaki birçok konuda takip edilen isim olmuştur.

2013 yılında [n]Beyin adında kurduğu bilim-araştırma merkezindeki çalışma arkadaşlarıyla birlikte yayınlar çıkaran Sinan Canan; evrim, lisan, zihin, doğa gibi alanlarla ilgili konferans ve programlar düzenlemektedir.

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