2005 senesinde hayatımıza giren Prison Break yani Büyük Kaçış, ilk olarak haksız yere suçlanan abisini kurtarmak isteyen Michael Scofield‘ın yaşadıklarına götürüyor bizleri. Dizi bir ara sona erdi ancak günümüzde tekrar başladı ve bu sefer de Scofield, haksız yere hapishanede kaldığı için kaçmaya çalışıyor. Yani macera devam ediyor. Mükemmel bir dizi olduğunu birçok kişi bilir. Bu bir gerçek. Bu yüzden de izlemeye en baştan başlamanızı ivedilikle tavsiye ediyorum.

AYRICA: Tavsiye Yabancı Dizi: House M.D.

Wentworth Miller, Dominic Purcell, Sarah Wayne Callies, Robert Knepper ve Amaury Nolasco gibi isimlerin yer aldığı filmin kadrosu gerçekten de oldukça sağlam. Paul Scheuring ise yapımcı koltuğunda oturuyor. İzlemeye bir kere de olsa başlayın, nasıl olsa bırakamayacaksınız…