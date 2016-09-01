Gregory House. Dahi bir doktor ve biraz da kaçık olabilir. Kendi kuralları var ve biraz da ilaç bağımlısı. Ancak bir tanı uzmanı. Yani iyileştiremediği insan sayısı az ve bu onu saygın yapmaya yetiyor da artıyor bile. House M.D. müthiş bir medikal drama dizilerinden. Ekibi ile hastaları iyileştiren bu dahi doktorun hayatı, bir o kadar da garip. Karmaşık ama içi dolu bir hayat. Onun hayatına konuk olmak için ise, onu izlemeniz gerektiğini söylememize gerek bile yok galiba…

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Hugh Laurie ve Robert Sean Leonard, Jesse Spencer, Omar Epps, Olivia Wilde, Peter Jacobson gibi isimlerin yer aldığı kadro gerçekten de önemli bir senayo ile buluşunca, ortaya mükemmel ötesi bir dizi çıkıyor. Muhakkak seyredin ve arkadaşlarınıza da tavsiye edin.