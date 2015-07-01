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Tavsiye Yabancı Dizi: Black Mirror

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:12 - Tarih: 07 Mayıs 2017 - Yorum: 0
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Tavsiye Yabancı Dizi: Black MirrorYabancı diziler arasında en farklı ve orijinal bir konsepte sahip olsa gerek Black Mirror. Günümüzdeki modern toplum ve teknolojik aletlerin getirdiklerini yer yer eleştirel bir bakış açısı ile işleyen dizi, insanların genel olarak yaşadıkları sorunlardan dem vuruyor. Her bölümde farklı oyuncu kadrosu, farklı konu ve mekân ile çekimler yapılan dizinin özellikle sonları vurucu nitelik taşıyor. Bu yüzden farklı bir yabancı dizi arayan herkese tavsiye edilebilecek bir dizi.

AYRICA: 2016′nın En Popüler Yabancı Dizileri Açıklandı

Tavsiye Yabancı Dizi: Black Mirror

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