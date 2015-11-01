Aileniz ile izleyebileceğiniz bir film mi arıyorsunuz? Aramanıza gerek yok. Zootropolis filmi tam size göre! Bu şehirde hayvanlar yaşıyor ve bir arada tıpkı insanlar gibiler. Judy Hopps polis teşkilatına girmek isteyen, hayâllerine güvenen ve olumsuz sözlere kulak tıkamayı başarabilen hayâlperest bir tavşan. Nick Wilde ise kısa yoldan para kazanarak, zengin olma hayâlleri kuran bir tilki olup, bu yüzden pek de güvenilir olduğu söylenemez. Ancak bir olayı çözmek için bu iki hayvan ortak ve sıkı dost olmayı kabul edeceklerdir. Kesinlikle oldukça hareketli ve macera dolu bir yapıt…

Hayvanlar Şehri’ne Konuk Olmaya Ne Dersiniz?

Yönetmenliğini Byron Howard‘ın yaptığı filmin seslendirme kadrosunda ise; Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba ve Jenny Slate gibi isimler yer almakta. Muhtemelen birden fazla kez izlemek isteyeceğiniz bir film Hayvanlar Şehri. Buna inanın ve izlemek için hazırlıklarınızı yapın!

Shakira – Try Everything