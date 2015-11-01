Robert Kearns, otomobil üreticileri için önemli bir ürün icat eder. Otomatik silecek… Böylelikle yağmurda veya zorlu hava koşullarında araba kullanabilmek daha kolay olacaktır. Robert, bir Üniversite’de hocalık yapmaktadır. Ancak bir gün “otomatik olarak çalışan silecek” icadı ile daha da başarılı bir insan olabileceğini öngörür. Bu durumun farkına varan Ford ise maalesef ki bu ürünü kopyalayacaktır. Bu adaletsiz duruma Robert Kearns karşı çıkacak ve yıllar süren mahkemelere çıkması gerekecektir. Tek bir adam ve ailesi, koskaca bir firma olan Ford’u dava edecektir. Sizce bu davayı kim kazanacak dersiniz? Bir adamın hayâllerinin peşinden koşmasını ve azmini konu alan Zeka Pırıltısı filmini aileniz ile birlikte izleyebilir, siz de mevcut işlerinizde kendiniz için motive olabilirsiniz.