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Tavsiye Film: Zamana Karşı (In Time)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 09:23 - Tarih: 24 Aralık 2016 - Yorum: 0
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Tavsiye Film: Zamana Karşı (In Time)Para yerine zamanın olduğunu düşünün. Yaşamak için gerekli olan tek şey; zaman. “Zamana Karşı” filminde de bu konu işleniyor. 25 yaşı aşan herkesin kolundaki zaman sayacı çalışmaya başlıyor ve giderek azalıyor. Bu yüzden yoksul insanlar zaman satın alamadığı için, daha erken ölürken; zengin bir yaşama sahip olan insanlar ise sahip oldukları zaman kadar yaşama hakkına sahip. Will Salas (Justin Timberlake) ise bu sistemi bitirmek adına elinden geleni yapacaktır…

AYRICA: Tavsiye Film: Adalet Peşinde (Law Abiding Citizen)

Tavsiye Film: Zamana Karşı (In Time)

Andrew Niccol tarafından yönetmenliği yapılan filmin oyuncu kadrosunda ise; Justin Timberlake, Amanda Seyfried, Cillian Murphy ve Olivia Wilde gibi isimler yer alıyor. Özellikle bilim kurgu türündeki filmleri seviyorsanız, In Time kesinlikle tavsiye edilebilecek bir film. Muhakkak seyredin.

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