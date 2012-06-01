Para yerine zamanın olduğunu düşünün. Yaşamak için gerekli olan tek şey; zaman. “Zamana Karşı” filminde de bu konu işleniyor. 25 yaşı aşan herkesin kolundaki zaman sayacı çalışmaya başlıyor ve giderek azalıyor. Bu yüzden yoksul insanlar zaman satın alamadığı için, daha erken ölürken; zengin bir yaşama sahip olan insanlar ise sahip oldukları zaman kadar yaşama hakkına sahip. Will Salas (Justin Timberlake) ise bu sistemi bitirmek adına elinden geleni yapacaktır…

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Andrew Niccol tarafından yönetmenliği yapılan filmin oyuncu kadrosunda ise; Justin Timberlake, Amanda Seyfried, Cillian Murphy ve Olivia Wilde gibi isimler yer alıyor. Özellikle bilim kurgu türündeki filmleri seviyorsanız, In Time kesinlikle tavsiye edilebilecek bir film. Muhakkak seyredin.