Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 6.968 yazıda 7.572 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Tavsiye Film: Yetenekli Eller (Ben Carson Hikâyesi)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:33 - Tarih: 03 Mayıs 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Tavsiye Film: Yetenekli Eller (Ben Carson Hikâyesi)Gerçek bir hikâyeden uyarlanan Yetenekli Eller filmi kesinlikle ders verici bir niteliğe sahip. Ben Carson, annesi ve kardeşi ile birlikte yaşayan genç bir çocuk olup, sınıf arkadaşları tarafından pek de sevilmez. Yaşadığı tüm olumsuzluklara ve başarısızlıklara rağmen kendisini geliştirmeye devam eder ve tıp fakültesinde okumaya başlar. Burada kendisini çok geliştirir ve kimsenin cesaret edemediği ameliyatlara girerek, gençlerin hayatını kurtarmaya başlar…

AYRICA: Tavsiye Film: Patch Adams (1998)

Tavsiye Film: Yetenekli Eller (Ben Carson Hikâyesi)

Cuba Gooding Jr. ve Kimberly Elise, Aunjanue Ellis gibi oyuncuların yer aldığı filmin yönetmeni ise Thomas Carter. Hayatın tüm zorluklarına rağmen başarılı ve iyi bir doktor olmayı başaran Ben Carson’ın hikâyesini muhakkak izleyerek siz de takdir etmelisiniz. Kesinlikle büyük bir başarı öyküsü.

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri