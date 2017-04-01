Gerçek bir hikâyeden uyarlanan Yetenekli Eller filmi kesinlikle ders verici bir niteliğe sahip. Ben Carson, annesi ve kardeşi ile birlikte yaşayan genç bir çocuk olup, sınıf arkadaşları tarafından pek de sevilmez. Yaşadığı tüm olumsuzluklara ve başarısızlıklara rağmen kendisini geliştirmeye devam eder ve tıp fakültesinde okumaya başlar. Burada kendisini çok geliştirir ve kimsenin cesaret edemediği ameliyatlara girerek, gençlerin hayatını kurtarmaya başlar…

AYRICA: Tavsiye Film: Patch Adams (1998)

Cuba Gooding Jr. ve Kimberly Elise, Aunjanue Ellis gibi oyuncuların yer aldığı filmin yönetmeni ise Thomas Carter. Hayatın tüm zorluklarına rağmen başarılı ve iyi bir doktor olmayı başaran Ben Carson’ın hikâyesini muhakkak izleyerek siz de takdir etmelisiniz. Kesinlikle büyük bir başarı öyküsü.