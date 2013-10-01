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Tavsiye Film: Yaşamak Güzel Şey (2017)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:20 - Tarih: 27 Nisan 2017 - Yorum: 0
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Tavsiye Film: Yaşamak Güzel Şey (2017)Hayatın ne zaman son bulacağı tam bir muamma. Bu yüzden anı yaşamak ve gelecek endişesi yüzünden bugünümüzü hiçe saymak pek doğru gelmiyor bana ve belki de herkese. Yaşamak Güzel Şey filmi de tam bu konu üzerinde duruyor. Müfit normalde takıntılı ve hep başkalarının düşüncelerine önem veren bir insandır. Ancak bir gün doktordan aldığı bilgi doğrultusunda hayatı değişir ve bu yüzden kendi hayatını baştan yaratmaya başlayacaktır artık. Geç kalmadan…

AYRICA: Tavsiye Film: Babam ve Oğlum (2005)

Tavsiye Film: Yaşamak Güzel Şey (2017)

Müfit Can Saçıntı‘nın bu filminde kendisine Yasemin ConkaZihni Göktay, Ayşegül Atik gibi birçok önemli isim eşlik ediyor. Bir “hayat sorgulaması” minvalinde konuya ışık tutan filmi izlerken hem gülecek, belki de hem ağlayacaksınız. Çünkü oldukça komik ve kesinlikle de duygusal bir film.

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