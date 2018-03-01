Tavsiye Film: Wonder (Mucize)

İnsanlar farklıdır. Ancak bazıları daha da farklı… Auggie Pullman, küçük ve zeki bir çocuk olup, yüzünde bir deformite bulunan ana karakterimiz. Kendisi farklı olsa da, herkesle aynı okula gidecektir, arkadaşları ona farklı baksa da, bazen o da kendini çirkin görse de, dimdik yürüyecektir. Benliğine olan güveni, omuzları üzerinde yükselecektir ve bu herkesi şaşırtacaktır. Çünkü o gerçek bir “mucize“dir… Stephen Chbosky yönetmen koltuğunda oturuyor. Oyuncu kadrosunda ise, Julia Roberts, Owen Wilson ve Jacob Tremblay gibi isimler yer alıyor. İnsanlara güzelliğin cilt üzerinde değil, kalbin en derinliklerinde saklı olduğunu bizlere hatırlatan bu film gerçekten saygıyı hak ediyor.

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