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Tavsiye Film: V for Vendetta (2005)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:44 - Tarih: 29 Haziran 2017 - Yorum: 0
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Tavsiye Film: V for Vendetta (2005)Film gelecekte ve İngiltere‘de geçiyor. O zamanlar oldukça baskıcı bir toplum düzeni söz konusu olup, birçok yasak ve engelleme de söz konusudur. Bu durum nereye kadar devam edecektir? Daha sonra karşımıza V çıkacaktır… Kendisi bu toplum düzenine karşı olup, bunu durdurmanın bir yolunun “devrim yapmak” olduğunu düşünmektedir. Kurtardığı Evey ile birlikte de aslında tüm insanlığı kurtarmış gibidir… Ancak son bir hamle daha yapacak ve o zaman birçok şey değişecektir…

AYRICA: Tavsiye Film: Deja Vu (2006)

Tavsiye Film: V for Vendetta (2005)

Alan Moore‘un romanından uyarlanan filmin yönetmeni James McTeigue. Filmin oyuncu kadrosunda ise, Natalie Portman, Hugo Weaving ve Stephen Fry gibi usta isimler bulunuyor. Belki izlemişsinizdir ancak bu filmi bir kere daha izleyerek, bilinçlenmenin “tam zamanı” olsa gerek…

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