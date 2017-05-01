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Tavsiye Film: The Karate Kid (2010)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:52 - Tarih: 10 Ekim 2017 - Yorum: 0
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Tavsiye Film: The Karate Kid (2010)Dre Parker, annesi ile birlikte Detroit‘te hayatını sürdürmeye devam eden bir çocuk olup, daha sonra annesinin işi nedeni ile Çin‘e taşınmaları gerekecektir. Dre’nin bu adaptasyon süreci biraz zorlu olacak, çünkü okuldaki bazı çocuklar ile arası pek de iyi olmaz. Ancak Kung Fu ustası Mr. Han ile tanışır ve araları iyi olur. Mr. Han da, Dre’yi bu yönde geliştirecek ve yarışmaya hazırlayacaktır. Kesinlikle aileniz ile izlemeniz gereken, oldukça güzel ve sıcacık bir film olduğunu düşünüyorum.

Tavsiye Film: The Karate Kid (2010)

Tavsiye Film: The Karate Kid (2010)

Will Smith’in oğlu Jaden Smith ve Jackie Chan‘in yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise, Harald Zwart oturuyor. Motivasyon ve karate ağırlıklı bir film olan The Karate Kid‘i izlemeyi düşünebilirsiniz.

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