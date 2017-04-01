Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 6.890 yazıda 7.507 yorum var.
Tavsiye: Narecza Twitter Sayfası // Narecza Tumblr Sayfası Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Tavsiye Film: The Founder (Kurucu)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:14 - Tarih: 01 Nisan 2017 - Yorum: 1
Sponsorlu Bağlantılar

Tavsiye Film: The Founder (Kurucu)Bazı girişim hikâyeleri insanı oldukça fazla motive etme gücüne sahip olabiliyor. The Founder (Kurucu) filmi ve konusu da kesinlikle o tür girişimler arasında yer almaktadır. İki kardeş tarafından kurulan McDonald’s adlı fast-food restoranının, Ray Kroc‘un da dahil olması ile, nasıl dünyanın en büyük restoranlarından bir tanesi olduğu konusu işleniyor. Hırs ve başarının yanı sıra maalesef ki acımasızlığın da olduğu hikâye, sonunda büyük bir başarı ile tamamlanıyor.

AYRICA: Tavsiye Film: Sully (2016)

McDonald’s Hikâyesini Öğrenmenin Zamanı Geldi

Tavsiye Film: The Founder (Kurucu)

Başrollerinde Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch ve Laura Dern gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise John Lee Hancock oturuyor. McDonald’s hikâyesini merak ediyorsanız, mutlaka izlemeniz gereken bir yapım. Kesinlikle pişman olmayacaksınız.

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. bu filmi bence izlemek isterim admin yazıda met etti merak ettim

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri