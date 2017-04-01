Bazı girişim hikâyeleri insanı oldukça fazla motive etme gücüne sahip olabiliyor. The Founder (Kurucu) filmi ve konusu da kesinlikle o tür girişimler arasında yer almaktadır. İki kardeş tarafından kurulan McDonald’s adlı fast-food restoranının, Ray Kroc‘un da dahil olması ile, nasıl dünyanın en büyük restoranlarından bir tanesi olduğu konusu işleniyor. Hırs ve başarının yanı sıra maalesef ki acımasızlığın da olduğu hikâye, sonunda büyük bir başarı ile tamamlanıyor.

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McDonald’s Hikâyesini Öğrenmenin Zamanı Geldi

Başrollerinde Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch ve Laura Dern gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise John Lee Hancock oturuyor. McDonald’s hikâyesini merak ediyorsanız, mutlaka izlemeniz gereken bir yapım. Kesinlikle pişman olmayacaksınız.