Gerçek bir hikâyeden uyarlanan Temple Grandin gerçekten de etkileyici bir film olma özelliği taşıyor. Otistik bir genç olan Grandin, çevresindeki insanlar tarafından hep yanlış değerlendirilir ve onun müthiş zekâsını yalnızca çok az insan anlar. Kendisinin zorlu hayatındaki mücadelesi, başarı dolu bir hayata dönüşen yaşamına ışık tutan bir film Temple Grandin. Otistik insanların ne denli farklı bir zekâ yapısına sahip olduğunu da apaçık görüyoruz filmi izleyerek…

AYRICA: Tavsiye Film: Front of the Class (2008)

Claire Danes, Julia Ormond, David Strathairn, Catherine O’Hara gibi oyuncuların yer aldığı filmin yönetmeni ise Mick Jackson. Temple Grandin’in biyografi filmi niteliği taşıyan filmi izlemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Oldukça anlamlı bir film olduğu ise kesin bir gerçek.