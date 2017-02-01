Sully, gerçek bir hikâyeden uyarlanan harikulade bir film. 15 Ocak 2009‘da arızalanan bir uçağın Hudson Nehri’ne iniş konusu işleniyor. Böylelikle, tam 155 kişinin hayatı kurtuluyor ve elbette Chesley Sullenberger kahraman ilân ediliyor. Ancak medyada her ne kadar pozitif yorumlar söz konusu olsa da, bazı yetkililer tarafından açılan soruşturma ile zor zamanlar söz konusu olacak. Fakat filmin kahramanı bu zorluklara da göğüs germeyi başaracaktır…

Tom Hanks‘in başrolünde yer aldığı filmin yönetmeni ise Clint Eastwood. 2016′da vizyona giren film konusu, sahneleri ve gerçekçiliği ile birlikte mükemmel bir zaman geçirmenizi sağlayacak.