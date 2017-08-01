Jules Ostin başarılı bir şirketin sahibi, girişimci ruhlu bir kadındır. Bir çalışanının tavsiyesi ile birlikte stajyer programının başlamasına izin verir. Ancak bu stajyer programı yaşlı insanlar odaklı yapılmaktadır. Katılımcılardan biri ise çalışmaya bayağı bir hevesli olan Ben Whittaker‘dır. Kendisi programa seçilir ve şirketin sahibi Ostin ile birlikte çalışmaya başlar. İkilinin iş ilişkisi, yakın ve güçlü bir dostluk ilişkisine dönüşecek ve olaylar gelişmeye devam edecektir…

AYRICA: Tavsiye Film: John Q (2002)

Nancy Meyers‘in yönetmen koltuğunda yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda ise Anne Hathaway ve Robert De Niro gibi isimler yer alıyor. Kesinlikle oldukça sıcak ve bir o kadar da doğal bir film olan Stajyer’i izlemenizi muhakkak tavsiye ederim. Özellikle girişimci ruhlu kadınların izlemesi gerek.