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Tavsiye Film: Sokak Kedisi Bob (A Street Cat Named Bob)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:12 - Tarih: 11 Nisan 2017 - Yorum: 0
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Tavsiye Film: Sokak Kedisi Bob (A Street Cat Named Bob)İçinizi sıcacık yapacak bir film Sokak Kedisi Bob. Ancak hikâyesi de bir o kadar zorlu ve üzücü denilebilir. Aynı adlı kitaptan uyarlanan filmin konusuna gelecek olursak, James Bowen Londra’da yaşayan bir genç olup, maalesef ki eski bir kötü madde bağımlısıdır. Bu yüzden de rehabilitasyona gitmektedir. Maddi durumu da iyi olmadığı için, sokaklarda şarkı söylemektedir. Bir gün ise karşısına bir sokak kedisi çıkacak ve hayatı olumlu yönde değişime uğrayacaktır…

AYRICA: Tavsiye Film: The Founder (Kurucu)

Tavsiye Film: Sokak Kedisi Bob (A Street Cat Named Bob)

Gerçek hikâyeden uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Roger Spottiswoode oturuyor. Oyuncu kadrosunda ise Luke Treadaway, Ruta Gedmintas ve Joanne Froggatt gibi isimlerin yer aldığı Sokak Kedisi Bob, kesinlikle izlenmeyi hak eden bir yapıt. Aileniz ile birlikte bir akşam vakti izleyebileceğiniz, gerçekten mükemmel bir film. Kişisel olarak da izlemenizi tavsiye ederim.

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