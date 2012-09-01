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Tavsiye Film: Snowden (2016)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:02 - Tarih: 31 Mayıs 2017 - Yorum: 0
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Tavsiye Film: Snowden (2016)Edward Snowden‘in hikâyesine dayanan bir film olan Snowden, oldukça çarpıcı bir konuyu işliyor. Amerikan hükümetinin, güvenlik adı altında birçok kişinin e-posta, bilgisayar kamerası, sosyal medya hesaplarına v.b. erişebildiğini öğrenen Edward Snowden, 2013 senesinde bunu tüm dünyaya ilân eder. O gün hem vatan haini olur hem de kimilerine göre bir kahraman. Bu oldukça farklı adamın hikâyesini daha yakından öğrenmek istiyorsanız, mutlaka izlemelisiniz.

AYRICA: Tavsiye Film: Yetenekli Eller (Ben Carson Hikâyesi)

Tavsiye Film: Snowden (2016)

Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Melissa Leo ve Nicholas Cage gibi isimlerin de yer aldığı film, gizlilik konusunda birçok soru işaretini de gidermeye çalışıyor. Güvenliğinizi önemsiyorsanız, gerçeği görmek için izlemenizi tavsiye ederim. Tabii ki gerçeğin ne kadarı olduğu ise tartışılır…

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