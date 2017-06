Gerçek bir öykünün temeline dayanan Sıkıysa Yakala filmi, oldukça sürükleyici ve bir o kadar da benzersiz denilebilir. Frank Abagnale Jr, bir çek dolandırıcısıdır. Ayrıca gerçekte olmamasına rağmen bir pilotu taklit ederek, birçok uçuşu tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirir. Arkasında FBI vardır ancak bu genç adamı bulmak da bir o kadar zor olacaktır. Çünkü kendisi dolandırmak ve insanları yanıltmak, manipüle etmek konusunda yaşına göre oldukça fazla şey bilmektedir…

Başrollerinde Leonardo Di Caprio ve Tom Hanks olan Sıkıysa Yakala filminin yönetmen koltuğunda ise usta isim Steven Spielberg oturuyor. Catch Me if You Can gerçekten izlenmeyi hak eden bir film.